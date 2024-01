Cassiere gioielleria ruba soldi e gioielli, arrestato a Catania

Il cassiere di una gioielleria di via Etnea a Catania, nipote del proprietario, è stato arrestato perchè diverse volte ha rubato oggetti preziosi e orologi e soldi dagli incassi. L'uomo, 34 anni, è stato fermato e controllato dai carabinieri della stazione di Piazza Verga, che erano appostati vicino la gioielleria aspettando che terminasse il suo turno di lavoro. Nelle tasche il ragazzo aveva una busta con 500 euro e nel portafogli altri 950. I carabinieri hanno cominciato a indagare dopo la denuncia del proprietario della gioielleria e dopo aver saputo che era stato perpetrato l'ennesimo furto di denaro, hanno deciso di bloccare il sospettato. In casa del cassiere a Misterbianco sonostate trovate mazzette di soldi per un totale di 250.000 euro, ma anche numerosi orologi, oltre a diversi gioielli in oro e pietre preziose, per un valore stimato di almeno 110.000 euro. Parte dei preziosi aveva ancora l'etichetta e la confezione della gioielleria. L'indagato è stato arrestato per appropriazione indebita aggravata e posto ai domiciliari.



