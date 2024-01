Un incendio è divampato in un appartamento in via Pecori Giraldi a Palermo la scorsa notte.

Le fiamme hanno provocato la morte di Antonino Facella, 83 anni, rimasto intossicato e con ustioni nel corpo. Non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo.

Sono in corso le indagini da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare cosa ha provocato la morte del pensionato palermitano avvenuta dopo il ricovero in ospedale.



