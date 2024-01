Due donne uccise in case diverse nell'Agrigentino

Due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse di Naro (Agrigento). La prima, Maria Rus, 54 anni, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L'altra, Delia Zarniscu, 58 anni, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue. Il sostituto procuratore Elettra Consoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella, nella caserma dei carabinieri di Naro (Agrigento) stanno ascoltando più persone per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto in via Vinci e in cortile Avenia dove, che distano circa 150 metri l'una dall'altra, sono stati ritrovati i corpi di Delia Zarniscu, e Maria Rus, entrambe romene. La Procura di Agrigento sta indagando per duplice omicidio. A Naro è presente anche il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento Nicola De Tullio. Da Messina stanno arrivando i carabinieri del Ris per i rilievi. Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA