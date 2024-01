La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 30enne e una 28enne per detenzione di due kg di cocaina. La polizia aveva appreso che i conducenti di un veicolo a noleggio si sarebbero recati in Calabria per acquistare un ingente quantitativo di droga e hanno individuato il veicolo mentre stava facendo rientro in Sicilia. Gli agenti hanno fermato la coppia e in due intercapedini poste sui lati del bagagliaio, sono stati sequestrati i due panetti di cocaina.





