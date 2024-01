Monitor multiparamedico per Hospice pediatrico del Garibaldi

E' stato consegnato alla dottoressa Rosaria Basile, direttrice dell'Hospice Pediatrico dell'ospedale Garibaldi-Nesima, un assegno da 1.000 euro destinato all'acquisto di un monitor multiparametrico per l'assistenza ai piccoli ricoverati del reparto. Lo strumento permetterà di monitorare contemporaneamente più parametri vitali dei pazienti, come la temperatura, la saturazione, la pressione arteriosa, il battito cardiaco e l'andamento generale cardiologico e respiratorio.

A donare la somma per l'aquisto dei monitor è stato il club Triumph "Regno delle due Sicilie" di Catania, il cui presidente nazionale, Paolo Garreffa, è stato rappresentato dal responsabile provinciale, Salvatore Pizzimento.

"Ringraziamo questa magnifica associazione di motociclisti per il bellissimo gesto - ha detto Fabrizio De Nicola, commissario straordinario dell'Arnas Garibaldi - che rappresenta l'ennesima testimonianza del rapporto proficuo e di grande fiducia che si è instaurato tra la città e il nostro ospedale".

Prezioso il contributo di Vincenzo Neri, infermiere dell'Hospice, che si è impegnato affinché la donazione arrivasse a buon fine.



