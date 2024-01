In moto con pistola scacciacani e due coltelli, due denunce

Due persone sono state denunciate per porto d'armi od oggetti atti ad offendere da agenti di Polizia del commissariato Nesima a Catania. I due, che erano su una moto che è stata fermata per un controllo durante un servizio antirapina, sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani, un caricatore vuoto, 50 cartucce a salve, due coltelli, un passamontagna nero e di una somma di denaro complessiva di oltre mille euro. Tutto quello che è stato rinvenuto è stato sequestrato dalla Polizia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA