"Le Christmas Ladies Party" tornano sul palco a Palermo

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group saluta il Nuovo Anno con lo spettacolo delle Christmas Ladies Party, che, a grande richiesta, tornano con un doppio appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia per la stagione Brass Extra Series. Le Christmas Ladies saranno nuovamente in concerto il 5 e 6 gennaio alle ore 21.30.

Da un'idea esecutiva di Fabio Lannino e con gli arrangiamenti di Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group, le Ladies (Lucy Garsia, Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja e Alessandra Mirabella) presentano un programma in chiave swing-natalizia.

Il progetto artistico delle Christmas Ladies, fortemente voluto dal Presidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia, ha calcato diversi palchi prestigiosi in tutta la Sicilia e adesso le cinque Signore ritornano, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Le "Christmas Ladies" saranno accompagnate sul palco, oltre che dai fiati, dai Maestri della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana -The Brass GroupThe Brass Group e da un coro di cantanti selezionati tra la Scuola Popolare di Musica del Brass ed il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo: Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabasso e basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, alle tastiere Amedeo Mignano, Umberto Porcaro alla chitarra.

Il vasto programma musicale della serata prevede tra le varie canzoni anche Jingle Bells, Christmas time is here, Santa Claus is coming to town, Have yourself a little Christmas, Joyful Joyful e tante altre ancora per rivivere un Natale con suoni armonici in cui la musica è protagonista assoluta con brani divertenti e ricchi di virtuosismi vocali, acquistando un groove e nuovi colori di pezzi intramontabili.



