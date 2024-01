Torna il Presepe vivente tra i vicoli di Sambuca di Sicilia

Torna a Sambuca di Sicilia, dal 4 al 6 gennaio prossimi, il Presepe Vivente, una delle rappresentazioni più importanti della regione con oltre 140 figuranti, 20 scene animate e recitate, canti, nènie, le immancabili degustazioni dei prodotti del territorio e le visite al bellissimo sistema museale del borgo, aperto per l'occasione.

Il quartiere antico di Sambuca, che fa parte della rete dei borghi più belli d'Italia, sarà la location naturale della rappresentazione, che negli anni passati ha fatto registrare migliaia di spettatori. Il sindaco del Comune, Giuseppe Cacioppo, si dice entusiasta perchè l'intera comunità sambucese si adopera attivamente per la buona riuscita dell'evento. "Tutto questo - spiega - grazie a una positiva sinergia tra l'amministrazione, l'istituzione teatrale "L'idea" guidata dal presidente Antonio Giovinco, gli attori e gli stessi cittadini volontari, che rendono l'antico borgo arabo di Sambuca, coi suoi vicoli, i balconi, gli archi le scalinate e le sue pietre, la scenografia naturale per un presepe vivente fra i pochi nella regione ad essere interamente recitato".

Il Presepe Vivente a Sambuca di Sicilia si svolgerà il 4, il 5 e 6 gennaio 2024. Per Info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0925 940200 e 342 611 4182 (solo whatsapp).

Inoltre, è possibile prenotare i biglietti su www.liveticket.it.





