Impugna cacciavite e minaccia di morte la moglie, arrestato

Un nordafricano di 55 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia da carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania intervenuti in un'abitazione di una zona marinara dalla Plaia. L'uomo è stato trovato dai militari, intervenuti dopo alcune segnalazioni al 112, in evidente stato di agitazione per abuso d'alcolici. Agli investigatori la figlia, che ha assistito all'aggressione, ha detto che il padre, ubriaco, aveva poco prima iniziato a inveire contro la moglie per futili motivi e, dopo aver rotto il vetro di una finestra, aveva iniziato a scagliarne dei frammenti contro la donna e ha poi impugnato anche un cacciavite minacciando di ucciderla. La moglie, catanese, ha poi detto ai carabinieri che suo marito non era nuovo ad atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e, nel corso degli anni, l'aveva minacciata più volte di morte urlandole: 'Ti ammazzo come si uccidono gli agnelli'. L'uomo è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari in un'abitazione diversa da quella familiare.



