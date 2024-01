Sindaco Palermo, 2024 importante per 400 anni Santa Rosalia

"Questa folla così ordinata, con tanta voglia di divertirsi e di stare insieme, ha dato la dimostrazione che Palermo può essere e diventare sempre migliore. E' quello che dobbiamo fare insieme". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla dal palco montato davanti al teatro Politeama, dove si sono esibiti Elodie e tanti artisti siciliani per festeggiare il nuovo anno.

"Il 2023 è stato un anno carico di responsabilità e realizzazioni - ha proseguito Lagalla - il 2024 sarà importante per il 400° anniversario di Santa Rosalia. Credo che tutti noi dovremo dedicare il nuovo anno al ricordo, alla devozione, ma soprattutto a proporci come cittadini migliori anche di fronte alla nostra Patrona. Esprimo l'augurio di un felice e sereno 2024 a tutti i palermitani, a tutti i giovani, ma soprattutto a coloro che hanno più difficoltà e più bisogno di aiuto e solidarietà. Noi cercheremo di esserci anche e soprattutto per loro".

Per l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella, che ha parlato dal palco, "la piazza, piena e composta, è fatta di persone perbene che vogliono soltanto divertirsi. E' la risposta migliore che ha dato Palermo. La cultura deve diventare in questa città un fattore di sviluppo sociale e economico".





