Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale, intorno alle 2,15, a Belpasso (Catania).

Era alla guida di un'auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro lo spartitraffico in cemento. Ferito, in maniera grave, il passeggero, un ragazzo di 25 anni ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania.



