Capodanno: concerto di Elodie in piazza a Palermo

È tutto pronto in piazza Ruggero Settimo per il concerto di Capodanno a Palermo. La città si appresta a salutare l'inizio del 2024 con uno spettacolo che vedrà, come appuntamento di punta, l'esibizione della cantante pop Elodie. L'artista scelta dall'amministrazione comunale salirà sul palco montato davanti al teatro Politeama poco dopo la mezzanotte.

Intanto, l'organizzazione ha già predisposto le transenne nelle principali arterie viarie coinvolte dall'evento.

Attenzione massima sotto il profilo della sicurezza, dopo una serie di episodi di violenza che hanno segnato in questi giorni la zona della movida. Accessi sorvegliati da via Libertà e da via Ruggero Settimo. Le forze dell'ordine e gli steward sono già nelle postazioni che fungeranno da tornelli al fine di potere eseguire i controlli. La capienza massima consentita in base al piano di sicurezza sarà di poco meno di 10 mila spettatori.





