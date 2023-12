Teatro, tanti incontri a Palermo su pupi e cultura popolare

Oltre 40 mila partecipanti di presenza e quasi 250 mila da remoto. Sono i dati più significativi delle molteplici attività del museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo tra convegni, seminari, spettacoli, incontri, iniziative editoriali. Ne ha tracciato il resoconto per il 2023 il direttore Rosario Perricone per il quale il museo rappresenta ormai un "esempio unico, che travalica i confini nazionali, capace di coniugare progetti scientifici internazionali con attività di animazione sul territorio".

"Il 2024 - ha aggiunto - sarà anche l'anno della sostenibilità e della digitalizzazione: la condivisione non può non passare anche per questi aspetti".

Nel 2023 il museo ha organizzato, tra l'altro, 22 conferenze, 24 seminari, 10 tra festival e rassegne: 452 rappresentazioni in tutto, di cui 320 di opera dei pupi e teatro di figura, 44 di prosa, 57 di pupi e prosa in circuito e in collaborazione con varie compagnie.

Fiore all'occhiello di questo intenso programma è stato il Festival di Morgana, i cui spettacoli sono stati tutti "sold out". Tra le attività più tradizionali un viaggio dei pupi in giro per la Sicilia che, con gli spettacoli per bambini e famiglie, ha raccontato anche la violenza di genere e la lotta alla mafia.

Mentre cresce la comunità virtuale creata attorno alle attività culturali, il museo Pasqualino attuato un piano editoriale con la pubblicazione di 26 volumi e otto periodici su vari temi: dalla storia della cultura popolare all'antropologia, dalla semiotica all'antropologia museale.



