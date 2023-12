Ruba indumenti esposti in negozio, bloccato da passanti

Un 54enne è stato arrestato il giorno di Natale a Catania per rapina dall'equipaggio di una Volante della Questura. L'uomo era entrato in un'attività commerciale con uno zaino che aveva riempito di indumenti esposti per la vendita, per poi uscire senza pagare. Il titolare del negozio ha tentato di bloccarlo, ma è stato spintonato dall'uomo che è riuscito così a divincolarsi e a guadagnarsi la fuga, ma è stato immediatamente fermato davanti l'attività da alcuni passanti che si erano accorti di quanto accaduto. La vittima ha formalizzato la denuncia e il 54ennee è stato arrestato dalla polizia per rapina e posto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida innanzi al gip



