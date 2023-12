Nasconde in casa 3,5 chili di marijuana, arrestato

Circa 3,5 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati da Carabinieri della stazione di Caltagirone. La droga, suddivisa in dosi, era nascosta in fusto di plastica custodito in uno scantinato attiguo all'abitazione di un 19enne incensurato che è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione militari dell'Arma hanno sequestrato mille euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga, un modesto quantitativo di eroina, dei bilancini di precisione e coltelli.

Nel tentativo di fare accedere i Carabinieri nella stanza dove era custodita la marijuana il giovane aveva detto di non essere in possesso della chiave della porta e che il locale era in uso a un suo zio. Alla presenza del familiare, convocato dagli investigatori sul posto, ha poi ammesso che la droga era sua. Nonostante fosse incensurato, il suo tentativo di depistare i Carabinieri ha probabilmente contribuito sulla scelta della Procura di Caltagirone di disporre l'arresto in carcere, dove è rimasto anche dopo l'udienza di convalida del gip



