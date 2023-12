Le storie rocambolesche di Guidarello tra parole e disegni

Illustrati da Areta Gambaro, i racconti di Guidarello Pontani sono stati pubblicati da Castelvecchi con il titolo "Te l'avevo detto di non farti i selfie!" e ora diventano uno spettacolo che la stessa Gambaro propone il 3 gennaio all'Erbario storico dell'Orto Botanico di Palermo. L'iniziativa prevede anche la proiezione di "Vuoi cambiare forma mentale?", di Gambaro e Pontani, che ha vinto il premio SorsiCorti 2022.

Il libro è una biografia realistica e fantastica degli avventurosi incidenti di Guidarello. Storie imprevedibili, rocambolesche, improbabili e ai confini della realtà: per amore di Candice Bergen si schianta contro una vetrata; sanguinante, crede di essere soccorso, ma la polizia, vedendolo, lo lascia sull'asfalto; per rabbia dà un calcio a una palla di marmo scambiandola per un pallone; e il suo allegro cane si ammala insieme a lui. Mentre tra un incidente e l'altro il protagonista insegue il selfie perfetto, nasce e si insinua silenziosa un'idea: e se tutti cambiassero forma mentale? La performance del 3 gennaio (saranno esposte anche le tavole originali del libro), "forse è uno spettacolo, forse è un libro, ma prima di tutto è un incidente d'amore! Quello per cui si vola dall'interno delle illustrazioni all'esterno, nella vita reale.

Quello dove i racconti si alleggeriscono al punto da innescare un vero e proprio scarto, un cambiao di forma mentale. E un sentimento forte di gioia verso la vita", dice Areta Gambaro.





