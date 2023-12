Ars approva 13 articoli, voto finale su Finanziaria l'8 gennaio

Dopo avere approvato l'ultimo dei 13 articoli della finanziaria (abrogazione e modifiche di norme) come da road map della seduta cominciata intorno alle 15 di ieri e terminata a mezzanotte e trenta circa, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ha sospeso la seduta parlamentare aggiornandola all'8 gennaio alle 10 quando si voteranno gli ultimi due articoli, il maxi emendamento e poi la votazione finale alla manovra. "Ringrazio tutti i colleghi e gli uffici per il lavoro svolto fino a questo momento. Rinviamo la seduta, auguri e buon anno a tutti", ha detto Galvagno. E' passata anche la norma per la stabilizzazione dei precari Asu, ok anche all'emendamento del governo che prevede la continuità lavorativa dei precari, i cui contratti scadono il 31 dicembre, già dal primo gennaio del 2024. Per i 270 Asu che lavorano nei musei è prevista l'integrazione a 30 ore. E per compensare i Comuni costieri di Gela, Licata e Butera per l'attività estrattiva dei giacimenti in mare la Regione riconosce agli enti locali una quota del 30 per cento dell'aliquota sulle royalties come prevede la norma della finanziaria (art. 22) approvata dall'Ars. Su richiesta del capogruppo di FdI Giorgio Assenza e del deputato del Pd Nello Dipasquale, il governo si è impegnato a valutare compensazioni anche per altri Comuni.



