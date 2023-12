Spaccia dai domiciliari, aveva 400 gr droga sintetica a casa

Carabinieri di Motta Sant'Anastasia hanno arrestato in flagranza di reato tre cinesi, di 50, 37 e 32 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione del 50enne, che stava scontando una condanna per maltrattamenti in famiglia e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai domiciliari, militari dell'Arma hanno sequestrato 400 grammi di metanfetamina shaboo, alcuni grammi di marijuana, circa 250 euro in contanti e un taccuino con nominativi e cifre, tutto scritto in cinese, che secondo gli investigatori sarebbe riconducibile alla contabilità dell'attività di spaccio. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 50enne e gli arresti domiciliari per il 32enne ed il 37enne.

Lo shaboo è una droga sintetica appartenente alla famiglia delle metanfetamine che viene consumata principalmente fumandola. Si presenta con un aspetto di cristallo, priva di odore, ed è considerata 10 volte più potente della cocaina, con effetti più lunghi a decisamente più devastanti per chi la assume. Si tratta in particolare di una sostanza consumata e prodotta in Asia, soprattutto in Thailandia e nelle Filippine, ma che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia, a causa dei prezzi molto più contenuti e competitivi rispetto alla cocaina.



