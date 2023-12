Sequestrati 3 cavalli e un pony a Catania, anche purosangue

Una stalla abusiva è stata scoperta nello storico rione San Cristoforo di Catania da carabinieri che hanno sequestrato la struttura, un pony e tre cavalli adulti, uno dei quali un purosangue inglese dal valore stimato in almeno 50mila euro. I controlli sono stati eseguiti, nell'ambito dell'operazione Natale sicuro disposto dal comando provinciale, da militari dell'Arma della compagnia Piazza Dante coadiuvati dal XII Reggimento Sicilia, Nas e veterinari dell'Asp.

I cavalli erano in 4 piccoli box di circa 9 metri quadrati ciascuno. Presenti al momento del controllo due uomini, un 76enne e un 36enne, che pur dichiarandosi proprietari degli equini e dell'edificio non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione sulla stalla, che è risultata priva delle necessarie autorizzazioni e pertanto ritenuta illegittima. In un armadietto i Carabinieri e i veterinari dell'Asp hanno trovato una confezione di cortisone iniettabile, farmaco che può essere somministrato ai cavalli soltanto da personale sanitario.

Inoltre, è stato appurata l'assenza dei requisiti minimi sanitari e strutturali per garantire il rispetto della natura etologica degli equini e quindi i due titolari sono stati denunciati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Di conseguenza, i 4 equini sono stati sottoposti a sequestro preventivo e affidati a un maneggio nel Messinese. I titolari degli equini e della scuderia sono stati infine sottoposti a sanzioni amministrative per 4.400 euro per mancanza delle previste autorizzazioni, mancata conservazione dei modelli di accompagnamento degli equini e mancata registrazione del passaggio di proprietà degli animali.



