Mancata precedenza, ciclista preso a colpi di cric

Una discussione per una precedenza stradale è sfociata in violenza nel quartiere Noce di Palermo dove un ciclista cinquantenne è stato aggredito da un automobilista, riportando ferite alla testa e alla schiena.

Secondo la testimonianza della vittima, l'uomo alla guida dell'auto si sarebbe fermato per scendere e inveire contro di lui, dopo un diverbio per una precedenza non rispettata. L'automobilista avrebbe afferrato un cric dal portabagagli e avrebbe colpito il malcapitato. Il ciclista è caduto a terra per i colpi subiti. L'aggressore è quindi risalito in auto dandosi alla fuga. La vittima è poi riuscita a raggiungere l'ospedale Villa Sofia, dove i medici hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. La polizia sta analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.



