Edison firma accordo con Fera per energia da impianto eolico

Edison ha firmato con il gruppo Fera (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative) un contratto a lungo termine (power purchase agreement), per la gestione dell'energia prodotta da un impianto eolico con una potenza installata di 20 Mw, in provincia di Savona, in Liguria.

L'accordo, di durata quinquennale, prevede il ritiro da parte di Edison di tutta l'energia rinnovabile generata (attestato dalle relative garanzie di origine), che il gruppo gestirà a mercato e rivenderà ai propri clienti interessati a un contratto di fornitura rinnovabile; mentre Fera mantiene la gestione operativa e la manutenzione dell'asset. L'impianto, che è già in esercizio, grazie all'intesa raggiunta non usufruisce del meccanismo di incentivazione previsto per le fonti rinnovabili.

Secondo le stime, il parco eolico oggetto dell'accordo ha una produzione media pari a 55 Gwh annui, equivalenti al fabbisogno energetico di circa 23 mila famiglie, in grado di evitare l'emissione in atmosfera di oltre 22 mila tonnellate di Co2 equivalenti all'anno.

"Chiudiamo il 2023 da leader di settore, con un portafoglio che negli ultimi mesi si è notevolmente rafforzato nella gestione e vendita di energia rinnovabile ai propri clienti", afferma Fabio Dubini executive vice president Gas&Power portfolio Management&Optimization di Edison.

"Siamo soddisfatti di quest'accordo tra due aziende impegnate nel contribuire al processo di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili", evidenzia Luigi Pennisi, amministratore delegato di Aleramo, società del gruppo Fera proprietaria del parco eolico.



