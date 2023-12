Morta dopo dimissioni da ospedale, inchiesta procura di Patti

Sarà eseguita oggi l'autopsia su una 48enne di Acquedolci deceduta la sera dello scorso 23 dicembre nella sua abitazione di Acquedolci alcune ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Sant'Agata di Militello, nel Messinese. L'incarico per l'esame medico legale è stato conferito alla professoressa Elvira Ventura Spagnolo dalla Procura di Patti nell'ambito del fascicolo contro ignoti aperto dopo la presentazione di un esposto da parte dei familiari della donna. Lo scrive il sito della Gazzetta del Sud.

La donna, ricostruisce il quotidiano, affetta da fibrosi cistica, si era sentita male nel pomeriggio del 23 dicembre ed era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello per un'emorragia. Intorno alle 22 la donna ha fatto rientro a casa, dove però è morta poco dopo.

Dopo la denuncia presentata ai Carabinieri dalla famiglia della vittima, rappresentata dall'avvocato Nunziatina Grimaldi del foro di Catania, il sostituto procuratore Antonietta Ardizzone ha posto sotto sequestro la documentazione sanitaria e la salma, sospendendo la celebrazione dei funerali in programma per ieri mattina. All'autopsia presenzierà anche il perito di parte Giuseppe Caruso, medico legale catanese.



