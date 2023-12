Veglia di Natale, blitz animalisti in Cattedrale a Palermo

Blitz degli animalisti nella Cattedrale di Palermo contro l'uso della carne durante i cenoni.

Un'attivista del gruppo "Ribellione animale" è entrata nella basilica poco prima che iniziasse la messa portando con sé uno striscione e "un messaggio di amore e speranza per il futuro del pianeta e degli animali che lo abitano".

L'obiettivo dell'iniziativa è portare all'attenzione della chiesa e delle persone presenti la consapevolezza della necessità di trasformare il sistema alimentare attuale verso uno a base vegetale per contrastare la crisi climatica ed ecologica e in pace con gli altri animali.



