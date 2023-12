Incidente mortale in viale Regione Siciliana, a Palermo, dove un giovane di 22 anni, Michelandelo Aruta, che viaggiava su una Smart assieme a un amico diciassettenne, ha perso la vita finendo nello spartitraffico.

Il passeggero è ricoverato all'ospedale Villa Sofia in gravi condizioni.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere. La polizia municipale sta eseguendo i rilievi.



