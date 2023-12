Minacce continue alla ex, per 38enne scattano i domiciliari

"Devi piangere lacrime di sangue".

E' una delle tante minacce inviate da un 38enne catanese alla sua ex compagna tanto che nei confronti dell'uomo è stata aggravata la misura cautelare: dal divieto di avvicinamento alla 35enne, agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato disposto dal Gip di Catania che ha accolto la richiesta della Procura ed è stato eseguito dai Carabinieri.

Secondo le indagini l'uomo - che ha due figlie con la ex - avrebbe tenuto una "serie di comportamenti, telefonate, messaggi ed anche pedinamenti, che hanno sconvolto la vita privata e la serenità psicologica" della donna. A maggio nei suoi confronti erano già scattati gli arresti domiciliari, poi commutati nel divieto di avvicinamento e di qualsiasi comunicazione con la parte offesa. L'uomo però, dice la procura, avrebbe continuato "in tali atteggiamenti, ponendo anzi in essere condotte minacciose e violente nei confronti dell'ex compagna, tempestandola di telefonate e messaggi sul cellulare". E a novembre avrebbe danneggiato l'auto della ex. Esasperata delle continue minacce, la donna si è rivolta nuovamente ai Carabinieri e così è scattato il nuovo provvedimento degli arresti domiciliari, con l'aggiunta del braccialetto elettronico.



