Gdf Palermo dona giocattoli sequestrati ai bimbi ricoverati

I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo hanno donato ai bambini ricoverati a Villa Sofia - Cervello di Palermo e alla Croce rossa italiana oltre 80 mila giocattoli e stelle di Natale derivanti da diverse attività di contrasto all'abusivismo commerciale e di controllo del rispetto delle prescrizioni per la vendita di prodotti.

I giocattoli, oggi, a seguito dell'iter amministrativo che ha visto sanzionati gli esercenti irregolari e grazie al nulla osta concesso dall'assessorato regionale alle Attività produttive, saranno donati ai piccoli pazienti del reparto di pediatria e ai bambini delle famiglie in stato di bisogno. Donate anche stelle di Natale al reparto di pediatria per attestare la vicinanza a sostegno dei bambini e di tutto il personale sanitario.



