Reddito, scoperti 133 percettori illeciti nel Trapanese

Finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno individuato e denunciato 133 persone che percepivano indebitamente i benefici economici del Reddito di cittadinanza per un importo complessivo di oltre 1.500.000 euro.

L'attività operativa ha riguardato l'esame della documentazione acquisita a corredo della relativa domanda presentata, i cui dati sono stati incrociati con le risultanze con banche dati in uso alle Fiamme gialle, e su accertamenti 'sul campo'. Tra i percettori la Guardia di finanza ha scoperto anche 24 persone che avevano indicato come componenti del proprio nucleo familiare anche figli minorenni che erano stati allontanati, ottenendo, in tal modo, accesso a maggiori indebiti importi a titolo di sussidio per un totale complessivo di 290.904 euro.



