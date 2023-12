Natale,militari esercito al reparto pediatrico del Garibaldi

Gli uomini e le donne del 62/simo Reggimento Fanteria "Sicilia" della Brigata "Aosta" hanno portato a Catania la loro vicinanza ai piccoli ospiti del reparto pediatrico dell'ospedale Nuovo Garibaldi, mentre i colleghi del 6/o Reparto Comando e Supporti Tattici "Aosta" regalavano un momento di spensieratezza ad altri bambini ricoverati al Policlinico Universitario di Messina.

I militari hanno intrattenuto e allietato la giornata ai piccoli degenti con un concerto della Banda della Brigata "Aosta" e della Fanfara del 6/o Reggimento Bersaglieri, trascorrendo del tempo in loro compagnia e donando a ciascuno il tradizionale panettone natalizio.

L'iniziativa è stata promossa, all'insegna della solidarietà, dai fanti della Brigata "Aosta", che hanno acquistato e donato i panettoni per regalare un sorriso ai bambini affetti da gravi patologie che saranno costretti a trascorrere le prossime festività in ospedale.

La visita è stata l'occasione per far vivere ai bambini lo spirito del Santo Natale e far sentire loro la vicinanza degli uomini e delle donne in uniforme. Al termine dell'incontro, i bambini hanno manifestato sentimenti di gioia per la gradita sorpresa dimostrando ai militari grande affetto e vicinanza, suggellando ancora una volta il forte legame tra l'Esercito e la comunità cittadina etnea e peloritana.



