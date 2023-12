Market della droga in casa, Carabinieri arrestano 2 fratelli

Due fratelli, di 22 e 24 anni, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti da Carabinieri della stazione di Mazzarrone, supportati dai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia.

Durante l'operazione militari dell'Arma in un garage hanno trovato e sequestrato 610 grammi di marijuana, 150 grammi di hashish e altri 41 grammi tra cocaina ed eroina. Sequestrati anche materiale per confezionare dosi e 993 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio.





