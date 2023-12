Dal Pnrr opportunità per i tecnici di laboratorio biomedico

Dietro ad ogni esame del sangue o dei tessuti c'è un tecnico di laboratorio. Il suo lavoro è fondamentale per la diagnosi effettuata dai medici. Per questa professione sanitaria si aprono nuove possibilità anche grazie al Pnrr destinato a potenziare molte strutture delle medicina.

Se ne è parlato stamane a Palermo, nella Sala Piersanti Mattarella del Parlamento siciliano, nel convegno organizzato per la terza giornata nazionale del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico alla presenza di Saverio Stanziale, presidente della Commissione d'albo nazionale dei tecnici di laboratorio.

"L'obiettivo è quello di arrivare ad una medicina di precisione valorizzando le diciotto professioni sanitarie e le competenze manageriali" ha detto Maria Lucia Furnari, responsabile della Formazione all'interno del Dasoe della Regione. Marco Macaluso, della Federazione degli Ordini dei tecnici sanitari, ha sottolineato l'importanza "di impiegare nei corsi universitari insegnanti tecnici di laboratorio". Teresa Barone, dell'Asp di Palermo, ha evidenziato la necessità di garantire la qualità dei laboratori. Francesco Arcoleo, direttore della Patologia clinica dell'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove operano trenta tecnici di laboratorio, ha ricordato che "la multidisciplinarietà nella sanità mette al centro il paziente". "Il Pnrr sarà utilizzato al meglio se accanto alle strutture e alle attrezzature - ha detto Giuseppe Lupo, esponente del Pd e consigliere comunale di Palermo - permetterà a un nuovo personale di realizzare la medicina di prossimità con case e ospedali di comunità". Per i tre rappresentanti dei corsi di laurea universitari siciliani (che vedono gli iscritti in crescita), Concetta Scazzone (Palermo), Davide Spartà (Catania) e Pasqualina Laganà (Messina), l'obiettivo è adeguare gli studi ad una professione in continuo aggiornamento e potenziare i tirocini, non solo in Italia.



