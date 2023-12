Carabinieri donano regali ai piccoli pazienti del Di Cristina

I carabinieri del comando provinciale di Palermo e dell'associazione nazionale carabinieri, hanno fatto visita all'ospedale pediatrico "Di Cristina", portando ai piccoli pazienti del reparto di neuropsichiatria infantile, dei doni in occasione delle festività natalizie.

Il comandante provinciale di Palermo, generale di Brigata Luciano Magrini, con una rappresentanza di carabinieri, è stato accolto dal commissario straordinario Roberto Colletti e dal direttore medico Desirè Farinella.

I "piccoli" e i genitori sono stati coinvolti in un clima di festa, grazie ad un'esibizione canora del coro "Fidelis" dell'Anc di Palermo, seguita da uno spettacolo di magia, ed infine alla consegna di doni natalizi direttamente dai militari, nella speranza che possano servire a rendere meno triste la permanenza in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA