Al Libero "Racconti di un'ancella", il futuro secondo Atwood

Tratto dall'omonimo romanzo dell'85 di Margaret Atwood, "Racconti di un'ancella" è una piéce portata in scena al teatro Libero di Palermo dal regista Graziano Piazza e interpretata da Viola Graziosi, per la produzione del "Teatro della città" che ha sede a Catania. Il debutto stadera, alle 21.15, con replica domani.

Tornato alle cronache con la serie televisiva "The Handmaid's Tale", il romanzo della scrittrice canadese racconta del ritrovamento di una confessione registrata dalla voce di un'ancella, non si sa in quale luogo e in quale tempo. Ma le sue parole parlano di uomini e donne di oggi.

L'ancella ci interroga sulla libertà, su ciò che ne facciamo e, soprattutto, su quale sia realmente la libertà delle donne.

C'è un'umanità che coglie segni del cambiamento, ma senza prestare troppa attenzione, demandando, piuttosto, la responsabilità ad altri o pensando che tutto procederà nel giusto verso. Ma a tempo scaduto, ci accorgiamo che il cambiamento ci ha soverchiati e che siamo diventati vittime della nostra indolenza.



