Terremoto 3.6 nel Reggino, non si segnalano danni

Un terremoto di magnitudo 3.6 la scossa di terremoto è stato registrato in mattinata a tre chilometri a sud di Samo, comune della provincia di Reggio Calabria. Nel piccolo comune della zona grecanica, dove non sono stati segnalati danni a persone o cose, su decisione del Comune, oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

Il sisma, registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in un primo momento era stato classificato tra il 3.6 e il 4.1. Successivamente il dato è stato fissato a 3.6. L'epicentro è stato collocato a 13,9 ckilometri di profondità.

Il terremoto, oltre che nel piccolo comune della zona grecanica dove ha provocato momenti di apprensione, è stato avvertito nella Locride ma anche, in modo più lieve, a Reggio Calabria e Messina. Dalle prime verifiche effettuate dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco non risultano situazioni particolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA