Relazioni tra la Grecia e la Sicilia, una mostra al Salinas

Un viaggio attraverso opere selezionate nei musei siciliani, dell'Italia meridionale e di Atene, per ricostruire i flussi di mobilità delle persone e il sistema di relazioni che, a partire dall'VIII secolo a.C., interessarono la Sicilia e la Magna Grecia. È stata presentata al museo archeologico regionale "Antonino Salinas" di Palermo la mostra "Sicilia//Grecia//Magna Grecia" che si potrà visitare fino al 31 marzo.

L'esposizione, finanziata dal ministero della Cultura con fondi europei del Programma operativo nazionale "Cultura e sviluppo", fa parte di un programma di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana per i quali la Regione Siciliana ha sottoscritto un accordo con il Comune di Palermo.

All'inaugurazione hanno partecipato l'assessore regionale ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, l'assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, la direttrice del Museo Salinas, Caterina Greco, che è anche curatrice della mostra insieme alla professoressa di Storia greca dell'università di Lecce, Flavia Frisone, e alla ricercatrice di Museologia dell'università di Bari, Elisa Bonacini.

"Per la prima volta in Sicilia un museo regionale ha voluto scommettere in una mostra temporanea sulle forme di fruizione più innovative - afferma Scarpinato -. Tutto sembra confluire in modo naturale nell'agorà, come se il cuore del museo fosse un porto di attracco, capace di accogliere chi ha navigato i mari per giungere in Sicilia". Tra le opere in mostra, con i capolavori del Salinas, dai sarcofagi di Pizzo Cannita alle metope dei templi di Selinunte, dialogano altrettanti capolavori dell'arte greca, come il rilievo dell'Atena pensosa dal museo nazionale dell'Acropoli di Atene, o dell'arte magnogreca, come il monumentale cratere apulo del Pittore di Licurgo in prestito dal museo nazionale di Ruvo in Puglia, nonché tanti altri preziosi reperti provenienti dai numerosi musei siciliani, in una narrazione corale dell'Isola da oriente a occidente. Oggi la mostra sarà aperta eccezionalmente dalle 21 e fino alla mezzanotte.



