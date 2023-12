Doni ai bambini dell'ospedale Di Cristina sono stati consegnati dagli agenti della polizia stradale di Palermo. La manifestazione organizzata insieme alla direzione sanitaria dell'ospedale per donare un sorriso ai tanti bimbi ricoverati. La giornata ha visto coinvolti poliziotti della stradale in giro per i reparti con Babbo Natale. E' stato anche realizzato un piccolo spettacolo di magia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA