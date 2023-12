Palermo, lo svincolo di Brancaccio sarà pronto fra 13 mesi

Entro 13 mesi sarà completato a Palermo lo svincolo di Brancaccio, lato mare, lungo l'autostrada. I lavori sono stati consegnati stamane. L'opera, denominata "Porta Sud", venne avviata nel 1989 ma è rimasta bloccata, nel corso degli anni, da inchieste giudiziarie e pastoie burocratiche. La spesa prevista è di 3,2 milioni e comprende diverse urbanizzazioni (strade, illuminazioni, il verde presso il Baglio Sant'Anna) e un parcheggio (lato ferrovia). Stamane, al Forum, per inaugurare il cantiere, chiuso dal 2014, c'erano il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori comunali ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando e all'Urbanistica Maurizio Carta, il commissario Zes Carlo Amenta e Maria Luisa Rivilli, del Multi Veste Italy 4. La società che gestisce il centro commerciale Forum, grazie ad una convenzione con il Comune, firmata lo scorso anno, realizzerà le opere. "Lo svincolo fa parte di un pacchetto di lavori che noi avevamo immaginato come prioritari ed è un importante progetto per la viabilità dell'intera città", ha detto il sindaco. "Non è solo uno svincolo ma un'operazione urbanistica che ci permetterà di realizzare all'ingresso di Palermo una piastra di interscambio che si connetterà alla mobilità di massa dei servizi pubblici", aggiunge Carta. "In contemporanea verrà realizzato anche lo svincolo lato monte. I lavori saranno completati a metà del 2025", puntualizza Orlando. "Il dialogo con il Comune in merito al progetto degli svincoli autostradali è durato circa quattro anni - afferma Maria Luisa Rivilli, della MVI4 - siamo molto soddisfatti di essere riusciti a trovare insieme il modo di rendere questo progetto concreto ed attuabile".



