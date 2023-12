Stupro Palermo, chiesto giudizio immediato per 6 indagati

La Procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per sei dei sette ragazzi accusati dello stupro della 19enne palermitana violentata a luglio scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il settimo è minorenne e comparirà davanti ai giudici minorili. L'istanza, formata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall'aggiunta Laura Vaccaro, è stata depositata oggi al gip. Ora gli indagati potranno decidere se affrontare il giudizio ordinario o scegliere l'abbreviato.

A ottobre la vittima, che ha denunciato gli abusi, è comparsa in aula per ribadire le accuse ai sette ragazzi che sono ancora tutti detenuti. Il tribunale del Riesame ha respinto infatti una ad una le loro richieste di scarcerazione.

Al gip la 19enne, per mesi trasferita in una comunità protetta e oggetto di minacce da parte dei parenti degli indagati, ha raccontato di avere incontrato il gruppo alla Vucciria, nel centro storico, di aver bevuto e di essersi allontanata con loro raggiungendo il Foro Italico. Poi la violenza. "Non erano rapporti consensuali", ha ribattuto, smentendo la tesi sostenuta dai legali degli imputati.



