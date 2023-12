Morto Sebastiano Lo Monaco, grande interprete di Pirandello

E' morto l'attore, regista e drammaturgo Sebastiano Lo Monaco, 65 anni, originario di Floridia (Siracusa). Lo Monaco è sempre stato legato ad Agrigento. E non soltanto per aver interpretato Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d'autore. Ma anche per essere stato - dal 2015 al 2020 - il direttore artistico del teatro Pirandello.

"L'intera governance della fondazione teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio" - hanno scritto dal palazzo dei Giganti.

"Sebastiano Lo Monaco è stato un attore di talento, capace di misurarsi con il cinema e la televisione ma che ha legato il suo nome al teatro in maniera indissolubile, anche nella come regista e produttore", dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

"I siracusani lo ricorderanno sempre per le numerose partecipazioni alle Rappresentazioni classiche del Teatro Greco - aggiunge - ma il suo repertorio di personaggi era vasto e variegato, tutti caratterizzarti con un'impronta personalissima.

La sua scomparsa è una perdita per il teatro italiano e un impoverimento per il panorama artistico di Siracusa. Alla famiglia il cordoglio personale, dell'Amministrazione e della città".



