Calcio: Palermo-Pisa 3-2, i rosanero ritrovano la vittoria

Ritrova una vittoria che mancava dall'8 novembre il Palermo che batte il Pisa 3-2 al Barbera. A decidere la partita le reti di Insigne, Brunori e Segre. Per i nerazzurri toscani, in dieci dal 12' del secondo tempo, in gol Marin e Valoti.

Corini schiera Graves nel ruolo di terzino destro al posto dello squalificato Mateju. In avanti spazio al tridente con Insigne, Brunori e Di Francesco. Per il resto confermati Gomes in cabina di regia con Coulibaly e Segre e centrocampo, Lucioni, Marconi e Lund in difesa davanti al portiere Pigliacelli.

L'avvio di partita mette i brividi ai tifosi rosanero con il Pisa che tira sette volte verso la porta del Palermo e va anche in gol al 19' con Marin su colpo di testa, ma dopo la revisione al Var la rete viene annullata. È l'episodio che sveglia i padroni di casa che passano al 29': a sbloccare la situazione ci pensa Insigne che entra in area dalla destra e con il sinistro mette il pallone sul palo più lontano portando in vantaggio il Palermo. Al 42' i rosanero raddoppiano con Brunori che raddoppia al termine di un'azione avviata da Segre che apre sulla destra per Insigne che punta l'uomo, serve il capitano rosanero che di piatto destro mette il pallone in porta.

In avvio di secondo tempo si ripete lo stesso copione del primo solo che il Pisa è molto più concreto e in nove minuti trova il pareggio: segnano prima Marin al 4' approfittando di una dormita della difesa rosanero e poi Valoti al 9' al volo tutto solo in mezzo all'area. Lo stesso Marin al 12' si fa espellere per un brutto fallo su Coulibaly. Corini prova a forzare i tempi sostituendo un centrocampista, Coulibaly, con una punta Soleri. Il Palermo si butta in avanti e al 23' colpisce la traversa con Di Francesco in mezza rovesciata.

Alla ricerca di forze fresche il Palermo prova anche sostituendo alla mezzora Lund con Aurelio, Gomes con Stulac e Di Francesco con Di Mariano. E il Palermo passa di nuovo, al 35', con Segre.

Insigne, il migliore dei suoi, mette un bel pallone sul secondo palo dove arriva il centrocampista con un perfetto inserimento di testa che non lascia scampo a Nicolas.



