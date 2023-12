Spaccata a supermercato con escavatore e mezzi pesanti rubati

Colpo non riuscito la notte scorsa per una banda della 'spaccata' che, servendosi di escavatore, furgoni e altri mezzi pesanti, tutti rubati, hanno tentato l'assalto a un supermercato di Aci Catena, ma hanno dovuto desistere e darsi alla fuga, senza riuscire a rubare nulla, grazie all'intervento di Carabinieri della compagnia di Acireale intervenuti dopo segnalazioni al 112.

I banditi avevano piazzato i mezzi sulle vie d'accesso all'obiettivo, impedendo completamente la circolazione stradale, e con un escavatore, rubato qualche giorno fa a Belpasso, hanno sfondato le vetrate perimetrali del supermercato puntando a rimuovere anche la cassa continua. Ma all'arrivo dei Carabinieri sono fuggiti prima di rubare qualcosa. Fondamentale è stata l'attività di coordinamento della Centrale operativa e della conoscenza del territorio da parte degli equipaggi, che si sono divisi per raggiungere la scena del crimine.

Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici sul posto e sui veicoli utilizzati, via via rimossi per ripristinare la normale circolazione stradale. Intanto gli investigatori dell'Arma stanno acquisendo in maniera serrata le immagini di videosorveglianza dell'area, procedendo contestualmente all'escussione di testimoni, per identificare i partecipanti al colpo, nonché, per ricostruire i ruoli e le responsabilità di ciascuno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA