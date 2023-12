Sicily by Car festeggia 60 anni aprendosi al mercato europeo

Sicily by Car, la società di autonoleggio che si è fatta strada tra i grandi player del settore non solo in Italia partendo dalla Sicilia, festeggia i 60 anni di storia. Nata nel 1963, da un'intuizione di Tommaso Dragotto, attuale presidente, con una sola auto, oggi Sbc ha 57 uffici in Italia, una flotta di 14mila auto e una presenza in Francia, Austria, Polonia e Montenegro, tramite partnership co-brand. Il 3 agosto scorso, inoltre, la società si è quotata in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan.

La nuova strategia di espansione di Sicily by Car, che nel 2022 ha raggiunto la più alta profittabilità tra i maggiori competitor, è stato illustrato oggi a Palermo dal presidente Tommaso Dragotto.

Quattro i punti di forza sui quali la compagnia scommette per il prossimo futuro: consolidamento ed ampliamento della rete di uffici nazionali; piano di espansione in Europa con il brand Sbc Europe; potenziamento della strategia Esg; passaggio al mercato principale di Borsa Italiana. "Se la lungimiranza è stato il faro che ha guidato negli anni lo sviluppo della Sicily by Car, oggi l'azienda passa ad una fase di crescita assolutamente più strutturata e programmatica" spiega il presidente Dragotto.

"Abbiamo raggiunto un importantissimo traguardo che ci consente di guardare avanti con progetti sempre più ambiziosi, garantiti da una significativa solidità finanziaria e da un management che vanta una professionalità unica nel settore. La credibilità della Sicily by Car è infatti testimoniata dai risultati raggiunti e dalla sua longevità costellata di indiscutibili successi".

La Società ha recentemente condiviso con il mercato le previsioni di chiusura dell'esercizio per il 2023, annunciando un Ebitda tra 47 e 49 milioni di euro, e un utile netto consolidato atteso nel range tra 19 e 21 milioni di euro.

Per celebrare i suoi 60 anni Sicily by Car ha organizzato per il prossimo 18 dicembre un evento al Teatro Massimo di Palermo esteso agli stakeholder, alla comunità finanziaria, ai collaboratori dell'azienda e ai partner esteri.



