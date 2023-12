Sequestrate 8 tonnellate agrumi non tracciati in mercato Catania

Agenti del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) del corpo forestale e carabinieri del nucleo investigativo di polizia agroalimentare ambientale e forestale (Nipaaf) hanno sequestrato a conclusione di un'operazione congiunta 8 tonnellate di agrumi al mercato ortofrutticolo di Catania.

I controlli sono stati eseguiti nell'ambito di una ispezione finalizzata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari. In due box del mercato sono stati individuati arance, limoni, mandarini in più di 450 cassette di vari formati, prive di documentazione che ne arrestassero la loro tracciabilità.

I titolari delle due società agricole sono stati sanzionati con una multa dell'importo di 1.500 euro ciascuno per aver violato la normativa comunitaria e nazionale in materia di tracciabilità degli alimenti in vendita, in quanto privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse l'approvvigionamento e la lavorazione.



