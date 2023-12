Luce e Sangue opera omaggio a Santa Lucia a Siracusa

"E' un'operazione non sperimentata prima: una sorta di fusione attraverso l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale di immagini preesistenti del volto di Lucia. A partire proprio dal Guinaccia che si trova alle spalle: una sorta di immagine che ne ricorda moltissime possibili. Un volto che ci riporta al barocco ma non c'è una traccia esatta. Riporta alla mente qualcosa che pensiamo di conoscere ma non siamo in grado di riconoscere". Nicola Samorì spiega come è nata la sua ultima opera realizzata per la chiesa di Santa Lucia alla Badia a Siracusa. L'omaggio si intitola "Luce e Sangue" ed è stato curato dal critico d'arte Demetrio Paparoni. L'opera è un ritratto di Lucia a olio su lastra di pietra di Trani: Samorì ha bucato la lastra di marmo in corrispondenza degli occhi, e ha inserito geodi di calcite nella cavità. "Ho agito fisicamente diventando carnefice: quelli che sembrano occhi dipinti sono cavità naturali, veri e propri geodi che ho innestato al posto degli occhi".

L'omaggio di Samorì avviene in contemporanea a Siracusa e a Napoli, dove fino al 15 gennaio è stato allestito nella Sacrestia della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro un altro omaggio dell'artista. La Deputazione partenopea lo ha invitato a studiare un progetto da presentare ai devoti in occasione del rito dello scioglimento del sangue del 16 dicembre: Samorì ha scelto di esporre due quadri nella sacrestia del Duomo di Napoli, ispirati a Santa Maria Egiziaca di Ribera (1641) e a San Paolo eremita di Luca Giordano (1644).

Per il volto della santa Samorì è ricorso al processo del blend, tipico dell'intelligenza artificiale, che permette di ottenere un'immagine che racchiude in sé le caratteristiche di più immagini. Presente a Siracusa lo storico dell'arte Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi: "Mi ha affascinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ed anche questi due buchi neri antitesi del sole che anzi risucchiano la luce dentro. Samori in maniera geniale ha utilizzato questo risultato dell'astronomia in un contesto particolare per avvicinare gli spettatori al mistero del martirio di Lucia e al significato della santa per i nostri tempi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA