Irrompe in processione di S. Lucia con scooter, denunciato

Irrompe con un scooter tra i fedeli che seguono la processione della Patrona di Siracusa, Santa Lucia, procedendo a velocità sostenuta e creando lo scompiglio nel corteo religioso, mettendo a rischio i presenti e riusce poi a fuggire nonostante l'intervento delle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda un 21enne, in passato denunciato per spaccio di droga, che è stato identificato dopo il ritrovamento dello scooter abbandonato nei pressi dello 'Sbarcadero' di Santa Lucia grazie alla collaborazione di un'attività investigativa interforze. Il giovane, che è sottoposto all'obbligo di firma con permanenza notturna a casa e all'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter è stato sequestrato.



