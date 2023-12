Banda spaccavetrine a Palermo, colpo in un bar

La scorsa notte, in piazza Bologni a Palermo, tre uomini hanno distrutto le vetrine del bar Liberty dopo aver tentato di entrare al ristorante Cucci.

Hanno portato via la cassa, bottiglie di vino ed altri alcolici. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

"La situazione sta degenerando - dicono Vincenzo Vitale, proprietario del bar e Giuseppe Stassi titolare del ristorante i Cucci - chiediamo aiuto al governo per avere maggiore protezione per le strade. Andiamo a casa dopo una intensa giornata di lavoro con la preoccupazione di cosa potrebbe accadere durante la notte. Bisogna assolutamente fare qualcosa il prima possibile".



