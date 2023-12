Premio Pirandello, borse di studio a tre universitari a Catania

Saranno consegnate il 15 dicembre, alle 17, nel refettorio piccolo della biblioteca Ursino Recupero, le tre borse di studio, da 500, 700 e 1.000 euro, riservate agli studenti dell'università di Catania che hanno partecipato al 'Premio letteriario Luigi Pirandello' bandito dall'Ersu. I vincitori sono tra i partecipanti che hanno presentato un elaborato sul tema '"La più meravigliosa delle arti è stato definito il cinema. Un'arte in grado di dar corpo non soltanto alla realtà ma pure alla fantasia, all'immaginario, al sogno, senza limiti di spazio e di tempo, dalle magiche potenzialità creative (…)". "Una opportunità che stimola alla riflessione, pone l'accento sul nostro patrimonio culturale e rafforza il ruolo formativo universitario", è in sintesi il pensiero dei vertici dell'Ersu di Catania, con il presidente Salvo Sorbello, l'addetto stampa e ideatore del 'Premio Pirandello', Giampiero Panvini, il vice presidente, delegato alla Cultura, professor Salvo Cannizzaro, motore dell'evento grazie anche al sostegno dei rappresentanti degli studenti in Cda, il direttore Salvo Cantarella.

La giuria è presieduta dalla professoressa Sarah Zappulla Muscarà, ordinario di Letteratura italiana e consulente dell'Ersu per la Cultura, e composta dalle professoresse Rosaria Sardo e Gloriana Orlando. Alla serata di consegna del premio, giunto quest'anno alla IX edizione, presentata da Valentina Sciacca, parteciperanno il regista e scrittore Roberto Andò, il segretario e tesoriere del comitato dell'Edizione nazionale dell'"Opera omnia di Luigi Pirandello", promossa dal ministero dei Beni Culturali, il prof. Aldo Maria Morace, e il giornalista e scrittore Felice Cavallaro.

A dare voce agli elaborati degli studenti, e a brani tratti dai volumi delle tre personalità presenti, l'attore e regista Agostino Zumbo, che, grazie alla spiccata capacità interpretativa, farà rivivere emozioni, ambientazioni, personaggi.



