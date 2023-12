Calciatori Palermo in visita ai piccoli pazienti dell'Ismett

Una delegazione del Palermo guidata da Roberto Insigne, Mamadou Coulibaly e Ales Mateju ha fatto visita nel pomeriggio ai bambini ricoverati all'istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo. I tre giocatori rosanero, accompagnati dal team manager Fabio Pinna, dall'addetto stampa Gaetano Lombardo e dal social media manager Marco Sirchia, hanno regalato maglie ufficiali, si sono messi a disposizione per foto ricordo e autografi e hanno giocato con i bambini regalando loro un pomeriggio diverso dal solito.

I rosanero hanno incontrato "decine di visi sorridenti - si legge sui canali social del club - di chi sta passando un momento difficile ma non perde mai la voglia di vincere ogni difficoltà, circondati dall'affetto dei cari e dalle cure di medici e personale sanitario ben oltre la semplice professione.

Una grande famiglia che ci ha accolto per un pomeriggio, per scambiarci auguri e palleggi. È stato un piacere e un onore.

Tanti auguri ragazzi".



