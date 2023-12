Santanchè, bene candidatura Trapani al riconoscimento Unesco

"Accolgo con grande favore la convention 'Aspettando il solstizio d'inverno', voluta dalla Camera di commercio di Trapani, la Logos e Unioncamere Sicilia, nella prospettiva di incentivare il fenomeno della destagionalizzazione, ormai realtà consolidata soprattutto lato domanda, che rappresenta una delle chiavi strategiche principali per accompagnare lo sviluppo e il progresso dell'industria turistica italiana: la nostra offerta, infatti, deve sempre più adeguarsi e orientarsi alle crescenti tendenze dei viaggiatori di partire per le vacanze all'infuori dei mesi canonici - e i dati di settembre, ottobre e novembre ne sono la testimonianza più evidente". Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè in riferimento alla convention sul turismo trasversale che si svolgerà a Trapani dal 14 al 16 dicembre.

"Ciò significa anche saper mettere a sistema l'immensa fortuna di cui disponiamo, - aggiunge - in virtù del fatto che la nostra meravigliosa Penisola può vantare una proposta turistica ampia e variegata, e perciò naturalmente predisposta alla destagionalizzazione. In proposito, Trapani è un esempio virtuoso, e pertanto plaudo all'impegno dell'evento nel mettere insieme gli stakeholder per definire una strategia univoca di candidatura dell'intera provincia al riconoscimento Unesco".

"Quasi quattromila anni di storia, mare cristallino e natura incontaminata, enogastronomia, manifattura di pregio, infrastrutture: l'intero territorio della provincia di Trapani, con le sue eccellenze e ricchezze, ha tutte le caratteristiche e potenzialità per dare vita in Italia al primo progetto diffuso e trasversale di turismo 365 giorni l'anno", affermano i promotori dell'iniziativa.



