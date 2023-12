Rubano pianoforte a Pletnev, ritrovato in un garage a Palermo

La Polizia di Stato a Palermo ha ritrovato in un garage di via Tiro a Segno un pianoforte a coda, del valore di centomila euro, del pianista Michail Pletnev che qualcuno aveva rubato nei giorni scorsi. Il pianoforte viaggiava al seguito del pianista, che si deve esibire in un concerto diretto da Bryan Adams previsto per il prossimo fine settimana.

I malviventi sono entrati nel parcheggio e hanno rubato il furgone che conteneva lo strumento musicale, realizzato appositamente per Pletnev, con cui il pianista si esibisce in tutte le date della sua tournée internazionale.



