Calcio: giovani detenuti disegnano il pallone per il Palermo

Alcuni ragazzi dell'istituto penale mironile Malaspina di Palermo hanno realizzato un pallone che è entrerà a fare parte dei prodotti ufficiali in vendita della squadra di calcio del Palermo e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Questo è il risultato di un progetto "Spazio acrobazie. laboratorio produttivo e di riqualificazione attraverso la mediazione artistica" che ha visto la prgettazione da parte dei ragazzi del Malaspina con l'aiuto del duo artistico Genuardi/Ruta formato da Antonella Genuardi e Leonardo Ruta.

I due artisti, coinvolti nel progetto curato da Elisa Fulco e Antonio Leone, hanno guidato i ragazzi durante i laboratori nel disegnare e progettare grafiche e motivi con cui decorare il pallone del Palermo.

Il progetto, promosso da Fondazione Sicilia e Fondazione con il sud, destinato ai detenuti con pena definitiva della casa di reclusione Calogero Bona - Ucciardone e ai minori e detenuti in esecuzione penale esterna, utilizza l'arte e la creatività come occasione di formazione, di riqualificazione degli spazi detentivi e come formula produttiva in grado di migliorare l'immagine e il posizionamento di quanto prodotto dal sistema penitenziario.

La collaborazione con il Palermo, avviata un anno fa in occasione della visita al Malaspina di alcuni giocatori, proseguirà anche nel 2024. Oltre ad adottare il pallone come prodotto ufficiale del club, nei prossimi mesi il Palermo ospiterà una delegazione di giovani detenuti accompagnati dal personale dell'Istituto allo stadio Barbera per una delle prossime partite di campionato. E in un'altra occasione, la delegazione sarà anche ospitata al Palermo museum per una visita didattica e per incontrare alcuni giocatori.

Il pallone sarà presentato venerdì 15 dicembre 18,30 con uno speciale allestimento nelle vetrine di Palazzo Riso al museo regionale d'arte moderna e contemporanea e poi sarà in vendita insieme a tutti i prodotti ufficiali del club. Il ricavato della vendita del pallone sarà devoluto in beneficenza per interventi artistici nel giardino del Malaspina previsti la prossima estate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA